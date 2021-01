Surveillez les cycles immobiliers !

Généralement, les prix de l'immobilier et l'activité économique dans les différentes régions évoluent selon des cycles de plusieurs années.



Il est donc important pour le futur acheteur d'observer les prix dans la région où il a l'intention d'acquérir un bien. S'il ressort de cette analyse que les prix augmentent fortement depuis assez longtemps, la prudence est plutôt de mise: il pourrait y avoir surchauffe. Inversement, un recul des prix depuis plusieurs années pourrait être l'indice de l'imminence d'une stabilisation. Personne toutefois n'est en mesure de prédire les prix avec certitude.

Chaque région a ses particularités

Les hausses et les baisses des prix dans l'immobilier dépendent des tendances du tourisme régional, des taux de fréquentation par les touristes et du nombre des nuitées, du taux de chômage local, du niveau des taux d'intérêt, de l'activité de construction dans la région, et de bien d'autres facteurs, encore. Ainsi pour la vente d'appartement à Argeles sur mer dans les Pyrénénes orientales par exemple, De manière générale, on peut constater que la situation s'est à nouveau stabilisée dans de nombreuses régions tout autour de la Méditerranée.

Les troubles politiques et les renversements de régimes en Afrique du Nord font que les destinations en Italie du Sud, en Espagne ou en Grèce sont à nouveau particulièrement intéressantes.