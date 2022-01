Décoration hivernale de la salle de bains

Parfois, la décoration de notre salle de bains peut devenir désuète et ennuyeuse si nous la laissons telle quelle pendant trop longtemps. Pourquoi ne pas envisager de l'actualiser pour refléter les conditions hivernales extérieures ? Vous pourrez ainsi profiter du froid de l'hiver dans le confort de votre salle de bains chaude. Il est facile et peu coûteux d'enlever quelques objets et de rafraîchir la salle de bains avec un thème hivernal comme des bonhommes de neige, des élans ou des cabanes en rondins. Pour des travaux plus importants il sera toujours temps de demander un devis rénovation de salle de bain à un artisan ...



Décoration murale de la salle de bain

Retirez toutes les photos des murs et ajoutez de nouvelles impressions sur des thèmes hivernaux. Pensez à des bonhommes de neige, des scènes de ferme enneigées, des arbres de Noël ou des cabanes en rondins entourés d'arbres à feuilles persistantes enneigés et chargés de pommes de pin. Vous pouvez acheter ces impressions dans votre magasin d'artisanat local à un prix très abordable, ou dans des endroits comme Wal-Mart ou Target. Si votre budget est vraiment limité, emballez vos photos existantes avec un papier d'emballage sur le thème de l'hiver pour les faire ressembler à des cadeaux de Noël.

L'évier et les toilettes



Ajoutez plusieurs bougies de tailles différentes qui vous rappellent des choses liées à l'hiver. Les parfums de conifères, de baies, de biscuits au sucre ou de tarte aux pommes sont tous d'excellents choix. Ajoutez également de petits tableaux sur le thème de l'hiver et achetez un distributeur de savon à pompe dans le thème que vous avez choisi pour la salle de bains. Par exemple, si vous avez décidé de décorer toute la salle de bains avec des bonhommes de neige, achetez un bonhomme de neige jovial pour égayer les mornes mois d'hiver.

Les toilettes sont probablement l'élément le plus facile à redécorer. Il suffit d'enlever les tapis et les couvercles que vous avez peut-être déjà et d'en acheter de nouveaux sur le même thème que vous utilisez. Achetez un couvercle et un tapis en forme de U qui s'adaptera à la base des toilettes. Pensez à des bonhommes de neige, des élans, une cabane en rondins, des cardinaux jouant dans la neige, un arbre de Noël ou des arbres à feuilles persistantes. N'oubliez pas que si vous choisissez un thème de Noël, il sera dépassé en janvier. Si vous vous en tenez à des thèmes liés à l'hiver, vous pourrez les utiliser de novembre à mars.

La douche

Accrochez un rideau de douche et des crochets à rideau, en vous inspirant de votre nouveau thème hivernal. Prenez des flocons de neige en papier ou en plastique, suspendez-les aux crochets du rideau et laissez-les tomber le long du rideau de douche. Faites bien attention, lorsque vous entrez et sortez de la douche, à ce que les flocons ne se retrouvent pas à l'intérieur du rideau de douche, car ils pourraient s'abîmer.

Les touches finales de la décoration de salle de bain

Terminez votre thème hivernal en ajoutant quelques touches spéciales, notamment de nouvelles cantonnières dans le même thème que vous avez choisi pour toute la salle de bains, et des serviettes de toilette avec le même motif. Ajoutez des collants pour fenêtre en forme de flocons de neige à votre miroir. Faites-les tomber en cascade pour donner l'impression qu'il neige vraiment.