Une vente immobilière sécurisée, c'est quoi ?

Assistance à l’élaboration de l’offre d’achat d’un futur acquéreur.

Un acquéreur est conquis par votre maison ou votre appartement ? Tout est en adéquation avec ses critères ? Vous arrivez enfin à vendre son bien immobilier dans le 66 ?



Oui, mais il souhaite négocier le prix de vente… C’est normal.

Pas de problème, sur votre demande, votre coach immobilier vous assiste à la négociation. Il se déplace à votre domicile ou met en place une conférence téléphonique, participe au rendez vous ou vous assiste à la conférence et vous aide à vous mettre d’accord avec votre acheteur.

Ensemble nous élaborerons l’offre d’achat (document fournit par votre coach immobilier, ou via notre site internet sur votre interface « espace clients ».

Constitution du dossier pour l’établissement de la promesse de vente (notaire)

Votre coach immobilier, constitue le dossier nécessaire à l’élaboration de la promesse de vente et le transmet aux notaires désignés. Il suit l’avancement du dossier et vous tient informé via votre interface « espace clients ».

Vérification du projet de la promesse de vente transmis par le notaire et prise de rendez-vous.

Pour que tout soit parfaitement géré, votre coach immobilier vérifie le projet de promesse de vente transmis par le notaire, afin qu’il soit parfaitement conforme aux accords des parties.

Nous organisons pour vous la mise en place des rendez-vous chez le notaire pour la signature.

Assistance à la signature de la promesse de vente.

Votre coach immobilier vous assiste à la signature de la promesse de vente chez le Notaire.