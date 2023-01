Je crée une tête de lit originale ! suite

Une tête de lit très personnelle

Vous voulez une tête de lit qui reflète totalement votre personnalité ? Faites agrandir une photo qui vous plait aux dimensions de la largeur de votre lit, et placez la en guise de tête de lit. Pour ceux qui ne savent pas quelle photo choisir, munissez-vous de plusieurs petits cadres à remplir avec vos photos fétiches, et disposés au dessus de votre lit, ils habilleront le mur. Vous avez envie de vous exprimer ? Lâchez-vous sur une toile de peintre de la même largeur que votre lit et accrocherez-la au dessus de votre lit ! Si les couleurs de vos draps restent en cohérence, effet tendance assuré !

A la récup' !

Si vous arrivez à dénicher des panneaux en bambou normalement utilisés dans les jardins, vous pourrez vous endormir dans une ambiance zen feng shui ! Sinon il vous suffit d’assembler des tiges de roseaux avec du fil de fer pour recréer ce panneau et ni vu ni connu ! En le découpant aux bonnes dimensions, et disposé le long du mur, votre tête de lit sera naturelle et reposante. Veillez à accorder le reste de votre décoration de chambre sur le thème du bien-être et de la zen attitude pour un ensemble cohérent.

De la même manière, votre tête de lit peut se confectionner à partir d’objets de récupération. Accumulez de vieilles rames en bois, voila une idée très originale pour une chambre ambiance bord de mer. Assemblez plusieurs vieilles planches en bois, votre chambre se révèlera rétro et naturelle.

Côté récup’, en fouinant dans les brocantes vous pouvez également trouver un vieux miroir. Sautez sur l’occasion pour le transformer en tête de lit originale. En calant ce miroir ancien derrière votre lit, vous obtiendrez une atmosphère baroque dans votre chambre.

Pour un style plus brut et naturel, placez un paravent patiné, une vielle porte, de vieux volets, ou encore une ancienne cheminée ou une palette contre votre mur de lit. Cette déco peaufinée fera son effet à tous les coups. Laissés au naturel ou repeints, donnez deuxième vie à ces objets !